VACANZE Il 2025 sarà un anno di “ponti d'oro” per italiani e sammarinesi Riflessi positivi sul settore del turismo

Un calendario favorevole fa del 2025 l'occasione per programmare 'ponti d'oro', come non capita spesso, a tutto vantaggio di italiani ed anche sammarinesi. E' il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad a fare l'elenco di tutte le opportunità dei prossimi 12 mesi per chi voglia concedersi qualche periodo di vacanza, prenotando in anticipo, utilizzando anche solo una manciata di giorni di ferie. A partire dal week-end dell'Epifania, visto che il 6 gennaio cade di lunedì; ma il mese più adatto per le gite – fa notare - sarà aprile: Pasqua si festeggerà infatti il 20, e insieme al Lunedì dell'Angelo, il 21, unito poi alla Festa del 25 aprile darà quindi la possibilità con soli tre giorni di ferie, dal 22 al 24 aprile, di avere addirittura 9 giorni liberi consecutivi. Ci sono poi il 1° maggio, quest'anno di giovedì, la Festa della Repubblica Italiana del 2 giugno e l’Immacolata concezione l'8 dicembre, entrambe di lunedì, e Ferragosto, di venerdì.

'Ponti d'oro', dunque, che trainano il turismo nel Riminese con “tutta la filiera dell’accoglienza impegnata a non farsi sfuggire tutte le leve per essere attrattivi” - sottolinea Sadegholvaad, puntando i riflettori anche sull'aeroporto di Rimini – San Marino “Federico Fellini”, che nel 2025 – annuncia il sindaco - giocherà un ruolo ancor più centrale”.

Traino di cui godrà anche le Repubblica del Titano, che in quanto a vocazione turistica non è seconda a nessuno. I sammarinesi, dal canto loro, oltre a quelle già elencate potranno notoriamente contare su un calendario di festività ancora più ampio e con una serie di ponti altrettanto d'oro: a partire dal 5 febbraio, Festa della compatrona Sant'Agata, che cade di mercoledì aprendo la possibilità di week-end lunghi che i più sfruttano solitamente per la settimana bianca. E poi il 25 marzo, la festa dell'Arengo unita al 1° aprile giorno dell'insediamento della Reggenza, concede 8 giorni di vacanza prendendone solamente 4 di ferie. Possibilità di week-end lungo anche il 19 giugno per il Corpus Domini che capita di giovedì; così come il 28 luglio, festa della Liberazione che ricorre di lunedì. Infrasettimanali, di mercoledì, e quindi attaccabili al fine settimana sia la festa nazionale di San Marino del 3 settembre sia il 1° ottobre per il cambio della Reggenza.

