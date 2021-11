INTRATTENIMENTO Il 4 e 5 dicembre arriva sul Titano il mondo colorato dei mattoncini Lego

Un evento nell'evento. Dentro al contenitore del Natale delle Meraviglie, sabato 4 e domenica 5 dicembre, il Centro congressi Kursaal ospiterà “Mattoncini sul Titano”, un'esposizione di collezioni e opere originali realizzati con i mattoncini Lego. L'ingresso è gratuito. L'evento è organizzato da Romagna Lug, associazione riconosciuta da Lego, in collaborazione con la segreteria al Turismo. Ci sarà un percorso da seguire, nelle tre sale Arengo, Titano e Libertas: 30 gli espositori presenti, con 20 temi differenti. Previsti anche laboratori dedicati ai bambini.

"Ci saranno Harry Potter, Star Wars e tanto altro ancora", racconta Roberto Matteucci, ambassador di Lego. Al Kursaal non ci sono barriere architettoniche, quindi sarà accessibile anche dai disabili. Obbligatori mascherina e Green pass. "L'evento, rivolto alle famiglie e ai bambini - spiega Nicoletta Corbelli, direttore dell'Ufficio del Turismo -, si inserisce perfettamente nel Natale delle Meraviglie, manifestazione al via il 27 novembre. Ci sarà anche una forma di collegamento per permettere ai visitatori di raggiungere facilmente il Kursaal".

Nel video le interviste a Roberto Matteucci (ambassador di Lego) e Nicoletta Corbelli (direttore dell'Ufficio del Turismo)

