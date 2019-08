Il Biancale di San Marino ha ricevuto la “Golden Star” della guida Touring Club

Soddisfazione del Consorzio Vini Tipici di San Marino per la notizia che il vino Biancale 2018 ha ricevuto la “GOLDEN STAR”, il massimo riconoscimento da parte della guida “Vini Buoni d’Italia 2020”, edita dal Touring Club Italiano. Il premio – spiega in un comunicato - viene assegnato ai vini d’eccellenza per la qualità, la piacevolezza, la bevibilità e la corrispondenza vino-vitigno-territorio. E proprio il Biancale è l'uva più coltivata in Repubblica e una delle più tipiche del Paese.

Un risultato ottenuto dopo anni di impegno e investimenti, grazie anche al lavoro svolto dall’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole al “Centro viticolo Le Bosche” che ha permesso di non disperdere il patrimonio autoctono. Un ringraziamento quindi allo staff della cantina, al Consiglio di Amministrazione e agli agricoltori che quotidianamente si impegnano a produrre eccellenze alimentari.