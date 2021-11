Il bilancio di Carlo Romeo: “azienda con i conti in ordine” e la “sicurezza del canale nazionale”

Sentiamo Carlo Romeo

Un lungo percorso professionale e di vita, quello di Carlo Romeo alla guida della RTV. E oggi, nel salutare i dipendenti – nel sentirne l'applauso -, non è mancato un pizzico di commozione. “Abbiamo passato esperienze complesse insieme, e le abbiamo superate”, ha detto; “cercate di avere fiducia in voi stessi, ma soprattutto nei vostri colleghi, nell'azienda” e in coloro che la gestiscono; “se c'è questa fiducia voi arrivate dove volete”. Ad aprire l'incontro – nello studio grande - il Presidente Pietro Giacomini; che ha definito il DG un “caro amico”. “Ha portato avanti – ha detto – un programma molto attento, molto preciso, per quanto riguarda anche il palinsesto”. “Abbiamo portato la nave nel porto del canale nazionale – ha ricordato Romeo -, adesso comincia un'altra traversata che farà Ludovico Di Meo”. E proprio il nuovo Direttore – che entrerà in carica il primo dicembre – si è rivolto ai presenti, collegato telefonicamente, sottolineando le ambizioni dell'azienda, la voglia di conoscere questa nuova realtà. “Ho delle splendide sensazioni”, ha detto, “presto ci conosceremo bene; questo, per tutti, sarà un bel periodo”. “Lascio un'azienda un po' diversa da quella che ho trovato”, afferma dal canto suo Romeo; con “i conti in ordine”, che ha “attenzione ai costi rispetto ai ricavi”, che ha una “immagine forte non solo a San Marino e in Italia, ma anche in Europa”.

Nel servizio l'intervista a Carlo Romeo (Direttore San Marino RTV) e l'audio dell'intervento di Ludovico Di Meo (Direttore nominato San Marino RTV)