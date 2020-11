Il calendario storico dei carabinieri 2021 dedicato a Dante e Divina Commedia

La presentazione del Calendario

Pubblicato oggi il calendario storico 2021 dell'Arma dei Carabinieri. Un vero e proprio oggetto di culto e collezione che quest'anno è stato dedicato a Dante e a Rimini è stato presentato dal Comandante Provinciale, il colonnello Mario La Mura.

Nella ricorrenza dei 700 dalla morte l'Arma ha dedicato il calendario di quest'anno al sommo Poeta. Le illustrazioni sono state realizzate da Francesco Clemente mentre i testi li ha curati lo scrittore Valerio Massimo Manfredi. Il maresciallo, Donato Alighieri, emblema del "buon carabiniere", toscano come il Poeta, è il filo conduttore fra i dodici racconti, uno per mese. Le storie sono tratte da episodi di vita vissuta e la narrazione è intrisa di valori come la fedeltà, il coraggio, il sacrificio, lo spirito di servizio cui si ispira l'attività quotidiana dei militari dell'Arma. Il mese di dicembre del calendario è dedicato a Francesca da Rimini, vittima di un “femminicidio” ante litteram a causa del suo amore per Paolo Malatesta. Nella versione del calendario 2021 la vicenda narrata, a differenza della Divina Commedia, ha tuttavia un lieto fine: del resto dicembre è il mese di natale.