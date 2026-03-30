Il cambio d'ora mette sotto stress cuore e riflessi. Cosa dice la scienza e come proteggersi

Oggi, primo lunedì dopo il passaggio all'ora legale, è statisticamente il giorno più rischioso dell'anno per gli infarti e per gli incidenti stradali. Il meccanismo è noto da tempo alla medicina del sonno. "Con il passaggio alla nuova ora cresce il numero di infarti e anche quello di ictus", spiega a Repubblica Michele Terzaghi, neurofisiopatologo e direttore del Centro di Medicina del Sonno della Fondazione Mondino di Pavia. "In sostanza, aumenta il rischio cardio-cerebrovascolare." Il picco si concentra nei primi giorni della settimana, con il lunedì in cima alla lista. I dati scientifici sono eloquenti. La più grande ricerca americana di questo tipo, presentata all'American College of Cardiology, ha rilevato un aumento del 25% negli infarti che si verificano il lunedì successivo allo "spring forward" rispetto agli altri lunedì dell'anno — un dato che ha retto anche dopo aver tenuto conto delle variazioni stagionali.

A livello europeo, uno studio svedese basato sul registro nazionale degli infarti ha evidenziato un aumento statisticamente significativo per i primi tre giorni feriali dopo il passaggio all'ora legale in primavera. Va detto che la ricerca più recente invita a qualche cautela. Un'analisi della Duke University su quasi 170.000 pazienti nel decennio 2013-2022 non ha trovato un aumento significativo degli infarti nelle settimane intorno al cambio d'ora — mettendo in discussione studi precedenti, più circoscritti. Il quadro complessivo suggerisce quindi che il rischio esista, ma che la sua entità possa variare in base a molteplici fattori: la vulnerabilità individuale, le abitudini di sonno pregresse, i livelli di stress.

Il meccanismo biologico, però, è chiaro. "Il rischio di infarto è più alto al mattino rispetto ad altri momenti del giorno, perché lo stress è maggiore, visto che l'organismo si prepara alla veglia", precisa Terzaghi. "Se qualcosa disturba il sonno, come il cambio d'ora, questo viene accentuato e amplificato proprio perché al risveglio il sistema cardiovascolare deve adattarsi rapidamente." Ogni cellula del corpo umano possiede un orologio biologico interno, ma il cuore riceve segnali misti — sia dalla luce che dai pasti — e questa sovrapposizione può creare confusione e alterare il funzionamento normale dell'organo.

Il secondo rischio concreto di questa giornata riguarda le strade. La perdita di sonno riduce i tempi di reazione e la capacità di concentrazione, con conseguenze dirette sulla guida. Uno studio canadese pubblicato sul New England Journal of Medicine ha calcolato che il lunedì immediatamente successivo al cambio d'ora primaverile presenta un rischio di incidenti stradali aumentato di circa l'8,6% rispetto al lunedì precedente. Una ricerca dell'Università del Colorado Boulder — la più ampia mai condotta sull'argomento, con 732.000 incidenti analizzati su un arco di 22 anni — ha stimato un aumento del 6% degli incidenti mortali nella settimana successiva al passaggio all'ora legale, pari a circa 28 morti aggiuntive ogni anno negli Stati Uniti.

Un'analisi degli infortuni sul lavoro tra il 1983 e il 2006, condotta dal Dipartimento del Lavoro statunitense, ha rilevato che il lunedì dopo il cambio d'ora registra quasi il 6% in più di infortuni rispetto alla media, con il 69% in più di giornate lavorative perse.

All'origine di tutti questi effetti c'è il ritmo circadiano, il nostro orologio biologico interno che regola sonno, temperatura corporea, pressione sanguigna e centinaia di altri processi fisiologici. Quando l'orario ufficiale cambia di scatto, il corpo non riesce ad adattarsi in una notte sola e vive per qualche giorno una condizione simile al jet lag. Perdere un'ora di sonno può costringere il cuore a lavorare di più, aumentando gli ormoni dello stress, la pressione sanguigna e l'infiammazione, tutti elementi che incrementano il rischio di malattie cardiache, infarto e ictus.

Il problema non si esaurisce nel singolo episodio: se il debito di sonno si accumula nel tempo, le conseguenze si moltiplicano. Chi presenta variazioni croniche di un'ora o più nell'orario in cui va a dormire affronta un rischio maggiore del 30-50% di sviluppare malattie cardiache e problemi metabolici legati al diabete.

Fortunatamente si può fare molto per attenuare gli effetti del cambio d'ora. Gli esperti concordano su alcune strategie semplici ed efficaci. La prima è anticipare gradualmente l'orario di coricarsi nei giorni precedenti al cambio, anche solo di 10-15 minuti per sera. Altrettanto utile è esporsi alla luce naturale al mattino: la luce è il principale segnale che "ricalibra" il ritmo circadiano e accelera l'adattamento al nuovo orario. Nei casi in cui la luce naturale sia scarsa, può essere d'aiuto una lampada per la fototerapia.

Infine, mantenere abitudini regolari per pasti, attività fisica e orari di sonno aiuta l'organismo a ritrovare l'equilibrio più rapidamente. Per i soggetti con patologie cardiovascolari già note, la prudenza deve essere massima proprio in questi giorni: evitare stress eccessivi, monitorare eventuali sintomi insoliti e non esitare a contattare il medico in caso di dubbi.







