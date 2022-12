"Il cammino del Titano": presentato il calendario 2023 di Carisp

l'intervista a Carloalberto Giusti e Verter Casali

Regalare un viaggio all'interno del territorio. È questo l'obiettivo del calendario 2023 di Cassa di Risparmio dal titolo “Il Cammino del Titano” che ha preso proprio spunto dall'omonimo percorso inaugurato nel 2020. Un cammino fisico e spirituale attraverso gli scatti del fotografo Simone Maria Fiorani e gli aforismi della scrittrice Anna Chiara Macina.

“Un viaggio straordinario – sottolinea il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti – che porta in primo piano la tutela del nostro patrimonio naturale e paesaggistico”. Occasione per Carisp per presentare, attraverso le parole di Verter Casali, anche la pubblicazione celebrativa dei 140 anni dalla fondazione.

"È un grande orgoglio da presidente di Cassa di Risparmio - afferma Carloalberto Giusti - poter promuovere questi due prodotti; uno è estremamente tradizionale ovvero il nostro calendario e poi un altro che rappresenta una novità assoluta ovvero la pubblicazione che raccoglie 140 anni della nostra banca".

“Due progetti – affermano i Capitani Reggenti – che testimoniano con parole ed immagini elementi importanti della storia e del territorio del nostro paese”. "Dal 1882 è una storia lunga - aggiunge Verter Casali - prima di scrivere questo libro non la conoscevo e mi son divertito a imparala e scriverla e spero possa servire anche a altri perché effettivamente è un patrimonio del paese".

Nel servizio l'intervista a Carloalberto Giusti (Presidente Carisp) e Verter Casali (Storico)