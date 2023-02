Il carcere di Rimini "modello" di impegno per prevenire la recidiva. Firmato il protocollo

l'intervista a Kristian Gianfreda e Palma Mercurio

Carcere di Rimini come "modello" di impegno per prevenire la recidiva tra i detenuti. Firmato in Comune il Protocollo per la “giustizia riparativa”. Il percorso, come sottolineato nel corso dell'incontro con la stampa, da Comune, Casa circondariale, Centro giustizia minorile Emilia-Romagna e Marche, Ufficio di esecuzione penale esterna di Forlì-Cesena, e cooperativa sociale 'L'Ovile' di Reggio Emilia, rientra in "un percorso già avviato di attenzione e cura verso i detenuti".

Dopo la formazione degli operatori, lo sportello, il cui percorso informalmente è già avviato, lavorerà all'organizzazione di un incontro che con l'aiuto di mediatori e contribuirà ad una sorta di “riparazione”: dalla dichiarazione di scuse a un risarcimento monetario, qualora il tribunale in sede civile non abbia già provveduto.

"Quello siglato - sottolinea Palma Mercurio, direttrice de “I Casetti” - è il primo protocollo sulla giustizia riparativa in Regione, inaugurerà un percorso che va oltre la logica del castigo, necessita di preparazione e consapevolezza". Ricordata, nell'occasione, la carenza di personale per la struttura: quattro assistenti sociali, di cui uno in malattia, seguono 776 persone.

Ed anche la Polizia Penitenziaria è sotto organico di almeno 30 unità. “L'arrivo della nuova direttrice - ha detto l'assessore Kristian Gianfreda - è un canale indispensabile per affrontare questi problemi che purtroppo non sono nuovi". "La recidiva, spiega Valerio Maramotti, si riduce se ai detenuti in misura alternativa si offre un percorso rieducativo legato al lavoro". Lo sottolinea il presidente della cooperativa sociale L'Ovile, che accoglie persone in esecuzione penale alternativa offrendo reinserimento lavorativo, che riduce la recidiva, senza però colmare la frattura di un danno non riparato per la vittima e la società. A colmarlo proverà lo sportello

Nel video l'intervista all'assessore Kristian Gianfreda ed alla direttrice Palma Mercurio