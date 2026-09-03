Il Cardinale Zuppi: "Questa ricorrenza è un messaggio per tutte le nazioni affinché imparino di nuovo a stare insieme"

La libertà e l'unicità di San Marino diventano un messaggio per il mondo. Il Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha presieduto la celebrazione eucaristica nella Basilica del Santo per la festa del 3 settembre. Prima della santa messa è stato ricevuto in udienza privata a Palazzo Pubblico dai Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva.

"Questa ricorrenza trasmette un bellissimo messaggio - afferma Zuppi - è la libertà che viene dallo stare insieme, pensarsi insieme. Questo è il senso di San Marino e di questa comunità formata intorno a lui. Se imparassimo a stare insieme e anche le nazioni imparino di nuovo a cercare ciò che unisce per risolvere quello che divide".











