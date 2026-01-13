ARMATORE DI NAZIONALITÀ GRECA Il cargo sammarinese colpito nel Mar Nero da un drone russo era diretto a Ravenna Trasporta 27mila tonnellate di mais. Nessun danno significativo. Lievemente ferito un marittimo. Il Registro Navale Sammarinese sta garantendo supporto e assistenza da remoto

Una delle due navi cargo colpite ieri da un attacco russo nel Mar Nero batteva bandiera sammarinese. Il Registro Navale di San Marino riferisce che si tratta della nave General Cargo M/V Blue Bead, precisando che è stata colpita da un drone mentre stava lasciando il porto ucraino di Chornomorsk. Secondo le prime informazioni fornite dalle autorità ucraine, i danni all’unità risultano assenti o non significativi e non si registrano feriti gravi. A bordo si trovavano 22 membri di equipaggio e un carico di 27 mila tonnellate di mais, con destinazione finale Ravenna. La compagnia armatrice, di nazionalità greca, ha confermato la presenza di alcuni danni sul lato sinistro della nave, in prossimità di un’imbarcazione di salvataggio, e il lieve infortunio a una mano di un marittimo, avvenuto nelle fasi successive all’impatto. La nave ha comunque proseguito la navigazione, allontanandosi dalla zona di pericolo. Il Registro Navale sammarinese sta garantendo supporto da remoto alla compagnia per le operazioni di assistenza, eventuale sbarco del marittimo ferito e le verifiche tecniche, riservandosi ulteriori approfondimenti al primo approdo sicuro che potrebbe essere ad Istanbul, in Turchia.

