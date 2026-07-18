Il carovita pesa più di mille euro in più a famiglia: l'allarme di Federcosumatori Rimini

Vivere a Rimini oggi costa più che nel resto d'Italia. E non è solo una percezione: i dati parlano chiaro. Nella provincia l’inflazione continua a correre e morde più forte che altrove. Ne abbiamo parlato con Graziano Urbinati, presidente Federconsumatori Rimini.

"Nonostante un raffreddamento dell'inflazione, in particolare sui beni alimentari - che nella provincia di Rimini sono passati dal 2,5% del mese precedente all'1,2% di questo mese - l'inflazione rimane comunque alta. Il dato relativo alla provincia riminese supera dello 0,3% il dato nazionale" spiega Urbinati.

A pesare non è solo il carrello della spesa. Sui portafogli delle famiglie gravano soprattutto le voci di mobilità ed energia.

"L'aumento dei beni energetici si attesta intorno al 6% - dice Urbinati - a cui si aggiungono trasporti e caro carburante, che pesa 260 euro annui. Complessivamente l'aggravio per le famiglie è di oltre 1000 euro in più rispetto all'anno precedente".

Rincari ed erosione del potere d'acquisto non colpiscono solo la quotidianità, ma proiettano un'ombra anche sulla stagione turistica in corso. Una minore capacità di spesa che cambia il volto delle vacanze.

"L'effetto redditi sulle famiglie - racconta l'esperto - ha un peso anche a livello turistico per una minore capacità di spesa delle famiglie. Da un lato c'è chi rinuncia, dall'altro chi non rinuncia tende a risparmiare durante il soggiorno".

Quali misure dunque da adottare per contrastare il caro vita e risanare il tessuto economico del territorio?

La risposta di Federconsumatori è chiara: "Occorrerebbe rimodulare l'IVA sui beni alimentari, intervenire sul buono energia in maniera più ampia e soprattutto andare a recuperare risorse tassando gli extra profitti".











