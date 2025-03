TRUE CRIME "Il caso delle valigette nucleari", un podcast fa rivivere a San Marino la "spy story" Mario Scaramella La storia dell'ex consulente Mitrokhin, che nel primo decennio del 2000 si intrecciò a quella di San Marino, diventa un podcast in quattro puntate con le voci dei protagonisti

La storia di Mario Scaramella, che nel primo decennio del 2000 si intrecciò a quella di San Marino, diventa un podcast in quattro puntate. Per il filone “Crimini a Rimini”, true podcast inaugurato ormai da anni dal giornalista e blogger Davide Cardone e dall’avvocato Davide Grassi, dedicato ai casi di cronaca nera più rilevanti avvenuti nel capoluogo romagnolo, arriva la complessità della figura di Mario Scaramella. Una storia la sua che si intrecciò a San Marino, dove l’ex consulente della commissione Mitrokhin avvelenato insieme all’ex agente del Kgb Alexandr Litvinenko, tentò di accreditare la sua ECPP, offrendo protezione dall'inquinamento nucleare. Una vicenda sullo sfondo di uno scenario surreale, con i contorni di una spy story. In quattro puntate, con documenti di indagine originali, e le voci dei protagonisti- tra gli intervistati l'allora comandante della gendarmeria Achille Zechini, l'allora leader di ap Mario Venturini, il podcast prova a mettere in fila i fatti e fare chiarezza su un personaggio che sembra uscito da un film e che lascia dietro di se – come ammettono i due podcaster- “più interrogativi che risposte”.

Nel video l'intervista all'avvocato Davide Grassi

[Banner_Google_ADS]









I più letti della settimana: