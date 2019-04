Il caso targhe approda alla Camera dei Deputati: interrogazione da Di Maio (Pd)

Si inizia a parlare del caso targhe anche a Montecitorio. Il governo, nella persona del sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone (Lega), che all'ultimo ha sostituito il sottosegretario competente, quello al ministero dell'Interno Molteni, ha ribadito gli obiettivi per cui è stato varato il decreto sicurezza, ossia contrastare l'esterovestizione, allo scopo di eludere gli obblighi assicurativi e fiscali. San Marino ci è finito in mezzo, e non può beneficiare di alcuna delle deroghe contenute nel decreto. Una risposta che, secondo Marco Di Maio, eletto a Forlì, non dice nulla, poiché il governo ha solo letto la normativa senza assumere alcun impegno rispetto a ciò che era stato chiesto.





Nel video l'intervento alla Camera del Sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone, e l'intervista a Marco Di Maio, deputato del Partito Democratico