UDIENZA A PALAZZO PUBBLICO Il catalogo di Expo Dubai 2020 dedicato a Mauro Maiani Il volume è stato presentato ai Capitani Reggenti. Il Segretario di Stato Pedini Amati sulla partecipazione all'edizione di Osaka 2025: "San Marino ci sarà. Ci stiamo accreditando".

In 284 pagine le immagini e il ricordo dei momenti più significativi dell'Expo di Dubai, appuntamento di grande rilievo internazionale che ha richiesto uno straordinario impegno organizzativo. Nella Sala del Consiglio Grande e Generale la presentazione del catalogo ai Capitani Reggenti, alla presenza del personale che per sei mesi ha lavorato nel padiglione sammarinese. La pubblicazione, ha sottolineato il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati, è dedicata a Mauro Maiani, commissario di San Marino all'Expo di Dubai, scomparso improvvisamente poche settimane dopo l'inaugurazione. Incarico poi “ereditato' e ricoperto con grande dedizione da Filippo Francini: “Un'eredità grande. Un tesoro – dichiara – inestimabile, come il 'Tesoro di Domagnano', icona e simbolo del nostro padiglione. Tutte le personalità che abbiamo incontrato lo conoscevano. Un simbolo, un tesoro che non dobbiamo disperdere”. La Reggenza ha espresso compiacimento e gratitudine per il successo conseguito da San Marino con la partecipazione all'Expo evidenziando quanto la condivisione e l'opera congiunta di molti possano garantire i migliori risultati. Cosa ha portato a casa San Marino dall'Expo di Dubai? “La dignità – dichiara il Segretario di Stato Pedini Amati – di aver rappresentato la nostra Repubblica al pari di tutti gli altri stati del mondo. Uno spettacolare evento con una ricaduta pazzesca”. San Marino parteciperà all'Expo di Osaka 2025? “Ci sarà – risponde Pedini Amati – Stiamo già lavorando per accreditarci”.

