Il Cemec accoglie giovani provenienti da tutto il mondo per esperienze di stage formativi Oggi la firma dell'accordo con IBF Foundation

La possibilità di eventi catastrofici è sempre più frequente, tanto che Simona Comin, Diretotre di IBF Foundation (ente con sedea Bruxelles che da quarant'anni sostiene la formazione di studenti e giovani esperti) ha partecipato alla conferenza da remoto, per l'impossibilità di raggiungere San Marino a cause dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna. In futuro lo saranno sempre di più e proprio ai professionisti del domani si rivolge l'accordo, in forza del quale il Cemec (European Centre for Disaster Medicine”) si rende disponibile ad accogliere stagisti provenienti da tutto il mondo da inserire nelle proprie attività.

“Il Cemec- ricorda il prof Roberto Mugavero. Presidente Cemec- esiste come istituzione internazionale nell'ambito del Consiglio d'Europa dal 1987, per la prevenzione di disastri, catastrofi e rischi tecnologici e le nuove generazioni sono importanti nella condivisone di conoscenza e nella ricerca, per apprendere i nuovi strumenti e prevenire ciò che vediamo può avvenire anche nei nostri territori”.

In concreto i tirocinanti avranno la possibilità di frequentare da tre mesi ad un anno, per partecipare ad iniziative in linea con le competenze ed i loro studi. Giovani risorse il cui potenziale valore sarà notevole come supporto all'attività del Centro, che “con l'accordo – ha sottolineato il Segretario Ciavatta- ritrova una dimensione internazionale.

Nel video l'intervista al Presidente Cemec Roberto Mugavero ed al Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: