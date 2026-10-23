Il Cemec in udienza dai Capitani Reggenti

Circa 60 partecipanti da tutto il mondo a San Marino per la Cemec Winter School 2026, appuntamento internazionale dedicato alla sicurezza sanitaria, alla gestione delle minacce chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari ed esplosive e alla medicina delle emergenze e delle catastrofi. Tre giornate di formazione e confronto multidisciplinare per rafforzare la capacità di risposta di istituzioni, professionisti sanitari e squadre di soccorso di fronte a scenari di crisi sempre più complessi.

A Palazzo Valloni l'Udienza dei Capitani Reggenti Gerardo Giovagnoli e William Casali, introdotta dal Segretario di Stato alla Giustizia Stefano Canti che ha sottolineato anche come il centro contribuisca a rafforzare la presenza della Repubblica nelle reti dedicate ala prevenzione, alla preparazione e alla risposta alle emergenze, in collaborazione con l'Oms e il Consiglio d'Europa. Oltre al professor Roberto Mugavero, Presidente del Cemec, ed Emanuele Bruni, dell'Oms Europa, di fronte alla Reggenza è intervenuto anche il Segretario esecutivo dell'Accordo EUR-OPA sui grandi rischi del Consiglio d'Europa Krzyszstof Zyman che ha richiamato il summit dei Capi di Stato e di Governo di Reykyavik del maggio 2023 con l'impegno del Consiglio d'Europa ad un approccio, anche sotto il profilo dei diritti umani, rispetto all'emergenza ambientale, ai cambiamenti climatici e alla perdita della biodiversità.

La Reggenza ha ribadito il valore della collaborazione internazionale sottolineando che nessun Paese può affrontare da solo tutte le possibili emergenze. In questo quadro, il Cemec svolge dunque una funzione importante nel consolidare i legami tra istituzioni e professionisti di diversi Paesi, favorendo relazioni solide, fiducia reciproca, linguaggi condivisi e capacità di intervento coordinato. Una rete di competenze e cooperazione indispensabile per affrontare rischi che, sempre più spesso superano i confini nazionali.









