Il Centro d'ascolto compie 10 anni: una porta aperta per le donne

I primi 10 anni del Centro d'ascolto. Anniversario che Iss e Segreteria di Stato per la Sanità ricordano con tutti gli attori che nella fitta rete antiviolenza si muovono all'unisono: Authority Pari Opportunità, università, tribunale, forze dell'ordine, scuole a cui è destinata una mirata opera di educazione; e ancora, gli ordini degli psicologi e degli avvocati. Con la visita nella sede all'Atlante, i Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini testimoniano la vicinanza delle istituzioni e danno valore ad un impegno.

Il Centro d'ascolto accoglie le donne e offre loro un primo intervento attraverso colloqui con lo psicologo, per aprire uno spazio di relazione, un dialogo riservato e non giudicante, capace di costruire insieme alla vittima un percorso personale di uscita dalla violenza - che sia psicologica, economica finanche fisica -, in collaborazione con i servizi Iss collegati. Dal 2013 ad oggi sono mediamente una ventina all'anno i casi che arrivano all'attenzione del centro; 3 le segnalazioni in Tribunale nel 2021, 6 nel 2020. Punto di riferimento dello sportello oggi la psicologa Monica Toccaceli.

Obiettivo la prevenzione della violenza, un contesto che muta: la sfida è anche quella di "portare a galla il sommerso" - afferma Gloria Valentini dell'Authority Pari Opportunità.

Il Centro, la Rete: una “conquista sociale” fatta dall'Iss per il Direttore Sanitario, Sergio Rabini. Bene la sinergia con le realtà del territorio, ma rimarca l'importanza di aver mantenuto rapporti attivi fuori dalla rete Iss, Simonetta Palma, responsabile del Centro Salute Donna, per trarne un doppio beneficio in termini di formazione e scambio di esperienze. Plaude all'attività portata avanti Miriam Farinelli, Direttore Uoc Ostetricia e Ginecologia, invitando ad irrobustire l'organico del Centro per rendere il servizio ancor più solido. Nessun freno ad un'analisi sul fabbisogno dal Segretario Roberto Ciavatta. “Combattere la violenza è un imperativo che deve coinvolgere tutti” - ricorda. Tante le iniziative messe in campo in tre anni ma i bilanci sono utili per capire anche cosa manca, come interventi per la ricollocazione lavorativa delle vittime di violenza.

Nel video le interviste a Monica Toccaceli, psicologa; Gloria Valentini, Authority Pari Opportunità; e Roberto Ciavatta, Segretario di Stato per la Sanità.