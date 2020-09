VIAGGIO NELLE SCUOLE Il Centro di Formazione Professionale è pronto a ripartire Lunedì riprenderà la regolare attività anche il CFP. Rivista l'organizzazione interna della struttura per garantire le misure igienico sanitarie

Lunedì ricominceranno le regolari lezioni in presenza anche al Centro di Formazione Professionale. Per garantire la massima sicurezza ad alunni e corpo docente rivista l'organizzazione della struttura a partire dagli ingressi. Gli orari non subiranno variazioni ad eccezione della ricreazione, modificata in due fasce per evitare assembramenti.

All'interno rivista la disposizione di aule e laboratori per permette il corretto distanziamento tra gli alunni. Ogni classe avrà una sua aula dedicata e sarà utilizzata anche un'aula supplementare della parrocchia Sant'Andrea.

Lunedì non sarà una primo per tutti al Centro di Formazione Professionale. Infatti alcuni studenti, impegnati nei corsi di recupero, hanno già potuto prende confidenza con la nuova organizzazione della struttura.

Nel servizio l'intervista a Milena Gasperoni (Dirigente Centro di Formazione Professionale)

