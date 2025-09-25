Il Centro naturalistico presenta alla Reggenza "Prati aridi e ambienti rupestri"

Pur nella sua limitata estensione San Marino vanta una notevole varietà di micro-habitat e un ricco patrimonio biologico, geologico e naturalistico. Vengono celebrati nel libro “Prati aridi e ambienti rupestri”, presentato dal Centro Naturalistico sammarinese ai Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi. “Sin dall’inizio del nostro mandato - commentano loro - ci siamo posti in ascolto alle istanze urgenti, partendo dalla tutela del nostro ambiente e promuovendo una transizione sostenibile”.

È il primo volume della collana editoriale “Il patrimonio naturale della Repubblica di San Marino”. Un progetto che ha avuto la sua genesi su volontà degli allora Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini. Diventa un omaggio al territorio e svela ricerche inedite su chi lo abita.

"Abbiamo trovato specie di ragni assolutamente rare anche nel territorio italiano - racconta Sandro Casali, responsabile del Centro naturalistico sammarinese -; cavallette eccezionali, molto molto difficili da osservare e anche da descrivere per il loro comportamento, ad esempio notturno; degli insettini rarissimi, la cui presenza in Italia era stata accertata solo mezzo secolo fa. A questo volume seguirà un altro che è già in preparazione, questa volta sugli ambienti acquatici".

“Il testo ci ricorda la necessità di una gestione più sostenibile della nostra terra - conclude il segretario alla Cultura Teodoro Lonfernini -, da trasmettere alle generazioni future”.





Nel video l'intervista a Sandro Casali, responsabile Centro naturalistico sammarinese







