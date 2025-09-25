UDIENZA Il Centro naturalistico presenta alla Reggenza "Prati aridi e ambienti rupestri" "Abbiamo trovato specie di ragni assolutamente rare anche nel territorio italiano" racconta Sandro Casali, responsabile del Centro naturalistico sammarinese

Pur nella sua limitata estensione San Marino vanta una notevole varietà di micro-habitat e un ricco patrimonio biologico, geologico e naturalistico. Vengono celebrati nel libro “Prati aridi e ambienti rupestri”, presentato dal Centro Naturalistico sammarinese ai Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi. “Sin dall’inizio del nostro mandato - commentano loro - ci siamo posti in ascolto alle istanze urgenti, partendo dalla tutela del nostro ambiente e promuovendo una transizione sostenibile”.

È il primo volume della collana editoriale “Il patrimonio naturale della Repubblica di San Marino”. Un progetto che ha avuto la sua genesi su volontà degli allora Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini. Diventa un omaggio al territorio e svela ricerche inedite su chi lo abita.

"Abbiamo trovato specie di ragni assolutamente rare anche nel territorio italiano - racconta Sandro Casali, responsabile del Centro naturalistico sammarinese -; cavallette eccezionali, molto molto difficili da osservare e anche da descrivere per il loro comportamento, ad esempio notturno; degli insettini rarissimi, la cui presenza in Italia era stata accertata solo mezzo secolo fa. A questo volume seguirà un altro che è già in preparazione, questa volta sugli ambienti acquatici".

“Il testo ci ricorda la necessità di una gestione più sostenibile della nostra terra - conclude il segretario alla Cultura Teodoro Lonfernini -, da trasmettere alle generazioni future”.





Nel video l'intervista a Sandro Casali, responsabile Centro naturalistico sammarinese

