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Il Centro Sociale S. Andrea vicino al Mozambico dopo l'uccisione di Mons. Osório Afonso

9 giu 2026
Il Centro Sociale S. Andrea vicino al Mozambico dopo l'uccisione di Mons. Osório Afonso

Il Centro Sociale S. Andrea esprime vicinanza al popolo e alla Chiesa del Mozambico per la tragica morte di Mons. Osório Citora Afonso, vescovo di Quelimane e amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Beira, ucciso il 6 giugno scorso nella residenza episcopale in circostanze ancora da chiarire. Da anni il Centro Sociale S. Andrea è legato al Paese africano attraverso l'opera missionaria di Padre Giorgio Bender e il Progetto Farma São Francisco, dedicato all'autosostegno agricolo e zootecnico delle comunità locali.

"Ci sentiamo molto vicini al popolo e alla Chiesa del Mozambico che oggi piangono la scomparsa di Mons. Osório Afonso", sottolinea il Centro Sociale S. Andrea, ricordando il vescovo come una figura di riferimento per la comunità cattolica locale.

Nel messaggio diffuso dopo la notizia, Padre Giorgio Bender ha invitato a guardare oltre il dolore: "La vita offerta da Monsignor Osório e le sofferenze di Cabo Delgado ci invitano a essere una Chiesa che accompagna, che denuncia l'ingiustizia, che si trasforma in pane condiviso e vino versato per la vita di tutti". E ha aggiunto: "L'ultima parola non è la violenza, ma la Pasqua. Cristo risorto trasforma ogni morte in seme di vita eterna".

Leggi il comunicato stampa





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