SEGRETERIA DI STATO TERRITORIO "Il clima cambia": le sfide istituzionali e quotidiane sul cambiamento climatico Tra i relatori dell'incontro il fisico del clima Antonello Pasini, il presidente dell'Associazione Meteo Professionisti Pierluigi Randi, la sindaca di Lugo Elena Zannoni e il blogger Moreno Foglia.

Quali sono le principali ripercussioni del cambiamento climatico e le misure da attuare per invertire o limitare i danni? Sono le domande su cui si sono concentrati i relatori dell'appuntamento, promosso dalla Segreteria di Stato al Territorio, “Il clima cambia”. Al centro le sfide istituzionali da compiere, ma anche le abitudini e i gesti che nel piccolo possono fare la differenza.

"Una sfida che ci vede molto impegnati - afferma Matteo Ciacci, Segretario di Stato al Territorio - un piccolo paese come il nostro che però può dare un impulso, non solo nei contesti internazionali, ma anche con tante azioni che stiamo già facendo".

"Il fatto che siamo un territorio piccolo non vuol dire che siamo esenti da rischi derivanti da cambiamenti climatici - spiega Pietro Falcioni, dirigente Protezione Civile RSM - San Marino si sta preparando, puntando nella prevenzione, nell'aggiornamento di piani di emergenza e nella formazione di nostri volontari. Giornate come queste sono fondamentali per la formazione e l'informazione anche di cittadinanza".

Tra i relatori dell'incontro il fisico del clima Antonello Pasini, il presidente dell'Associazione Meteo Professionisti Pierluigi Randi, la sindaca di Lugo Elena Zannoni e il blogger Moreno Fogliata. “A differenza di altre conferenze – sottolinea Luca Gualandra – questa volta siamo passati al dunque”.

"Dico sempre che aver scoperto che il cambiamento climatico è di origine umana - sottolinea Antonello Pasini, fisico del clima - non è una sciagura ma è una buona notizia. Se fosse stato naturale non avremmo potuto far altro che difenderci. Così invece sappiamo che le cause sono le nostre e possiamo limitare gli effetti indesiderati".

Nel servizio le interviste a Matteo Ciacci (Segretario di Stato Territorio), Pietro Falcioni (Dirigente Protezione Civile RSM), Luca Gualandra (Esperto meteo) e Antonello Pasini (Fisico del clima)

