"Il Clima Cambia": sabato a Domagnano conferenza sulle sfide ambientali

Un incontro tra le istituzioni, il mondo della scienza e la cittadinanza per parlare del cambiamento climatico, del suo impatto e delle sue sfide, anche per San Marino. Si terrà sabato alle 15 alla sala Montelupo di Domagnano la conferenza ‘Il clima cambia! Una sfida per le istituzioni... e non solo!”, organizzata dalla Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente e dalla Protezione Civile di San Marino e aperta a tutti i cittadini.

L’evento, moderato dal meteorologo Luca Gualandra, vedrà la partecipazione di esperti come il fisico del clima Antonello Pasini del Cnr e il presidente dell’associazione meteo professionisti, Pierluigi Randi, che con numeri ed evidenze scientifiche spiegheranno l’urgenza di agire contro il riscaldamento globale. Il dirigente della Protezione Civile di San Marino, Pietro Falcioni, entrerà nel dettaglio sui rischi del cambiamento climatico per la Repubblica, mentre il segretario per il Territorio e l’Ambiente, Matteo Ciacci, parlerà delle sfide che l’emergenza pone alla politica. “Il clima cambia, cambia anche il nostro territorio e interventi che magari in passato potevano sembrare non prospettici o non visionari oggi diventano determinanti. Pensate ai fenomeni di alluvioni, dissesto idrogeologico, all’aumento della temperatura che ci ha portato anche a modificare discipline legate al lavoro. Sono tutte questioni che affronteremo e su cui cercheremo di dibattere”, ha affermato Ciacci a margine della conferenza stampa di presentazione dell'incontro.

In sala ci sarà anche la testimonianza della sindaca di Lugo, Elena Zannoni, che racconterà la storia del suo paese, tra i più colpiti delle alluvioni del 2023 e 2024. “Per quanto quello del cambiamento climatico e dei suoi effetti sia un problema molto grosso, molte persone ancora non avvertono questa gravità. Portare con mano chi ha vissuto direttamente un’esperienza terribile come l’alluvione in Romagna è molto importante perché si crea un canale emotivo e si toccano con mano i problemi che ha sofferto questa gente in quel periodo”, dice Luca Gualandra.

Nel video le interviste al Segretario Matteo Ciacci e a Luca Gualandra.







