Il climatologo Fazzini: "Non è un'ondata di calore eccezionale"

Al nord domina il maltempo con grandine, piogge intese, ma anche esondazioni e frane. Al centro-sud una forte ondata di calore che dura da giorni e proseguirà ancora. Abbiamo chiesto un'analisi del quadro meteo al climatologo Massimiliano Fazzini, docente dell'Università di Camerino e Coordinatore del Team Rischio Climatico della Società Italiana di Geologia Ambientale.

“E' un caldo intenso, soprattutto durante le ore notturne, quando le temperature sono maggiormente superiori alla media, rispetto alle diurne, ma al momento non si può dire che sia una ondata di calore eccezionale. Siamo di fronte ad una normale ondata di calore che da sempre, d'estate, può interessare la penisola italiana, quindi anche il territorio sammarinese, anche se deriva da un'espansione dell'Anticiclone Africano verso nord.

E' un tipo di tempo estivo che negli ultimi cinque o sei anni sta surclassando il classico Anticiclone delle Azzorre ed è un fenomeno che avviene per effetto del cambiamento climatico in atto. Dopo questa settimana di 'purgatorio' dovrebbe proseguire il tempo stabile e soleggiato ma più di stampo 'azzoriano', cioè con temperature molto più sopportabili, in linea rispetto alla media e quindi ad un'estate classica”.

