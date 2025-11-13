QUESTA SERA ORE 21 “Il Colibrì”, Camila Giorgi: “Voglio restare in Italia e mi sposo” Quinta puntata della trasmissione di Giovanni Terzi e Simona Ventura in onda questa sera alle 21.00 su San Marino RTV. Ospiti: Camila Giorgi, Ivan Zazzaroni e Davide Cassani

“Il Colibrì”, Camila Giorgi: “Voglio restare in Italia e mi sposo”.

“Il Colibrì, spazio di libertà”, la nuova produzione di San Marino RTV in 10 puntate, condotta da Giovanni Terzi e firmata con Simona Ventura, torna questa sera alle ore 21.00 sul canale 550, con la quinta puntata.

Sport e vita, errori e nuovi inizi, al centro della chiacchierata di Camila Giorgi con Giovanni Terzi. La tennista italo-argentina ha annunciato: “Voglio tornare a giocare a tennis, magari creando una mia scuola tennis e stare in Italia, il mio Paese che amo. L’anno prossimo mi sposerò: il mio fidanzato mi ha chiesto di convolare a giuste nozze”. Camila ha, inoltre, ricordato il dramma umano che ha vissuto a 18 anni quando morì la sorella in un incidente: “Il giorno dopo ero sul campo da tennis a giocare, ma la mia testa viaggiava altrove: ora mia sorella mi è vicina spiritualmente”.

Ha poi spiegato cosa sia accaduto con il fisco: “Mi assumo le mie responsabilità, ma avevo professionisti che mi seguivano e che hanno commesso degli errori gravi; ora ho ripreso in mano la mia vita e sto pagando il conto con il fisco. Lo faccio dall’Italia che è il Paese che amo – ha ribadito - e dove voglio vivere ed avere famiglia”. Camila Giorgi ha anche parlato di Fabio Fognini, suo compagno di Olimpiadi a Tokyo ed oggi concorrente di Ballando con le Stelle: “Un ragazzo d’oro che sapeva sempre fare gruppo ed essere simpatico”. Il giornalista Ivan Zazzaroni, riferendosi a Fognini, ha dichiarato: “Non avrei voluto essere lì a vedere come si comportava”, alludendo alla nomea da conquistatore dell’ex tennista italiano.

Zazzaroni e Davide Cassani, artefice della rinascita del ciclismo italiano e oggi Presidente di APT Servizi Emilia- Romagna, hanno ricordato la figura di Marco Pantani: “Marco non ha accettato l’onta dell’accusa del doping di Madonna di Campiglio”. “Marco - ha aggiunto Cassani - aveva un grande senso della dignità e questa accusa gli ha spezzato la vita”. Alla domanda su come è morto il ciclista italiano, sia Cassani che Zazzaroni hanno risposto: “Certamente il vizio delle sostanze stupefacenti l’ha portato in contatto con persone di dubbia moralità”.

Il programma “Il Colibrì – spazio di libertà” è di Giovanni Terzi, Simona Ventura, Francesco Mazza, Danila Lostumbo.

In redazione Claudia Ruggeri, Martina Trujillo.

Direttore di produzione Matteo Bravi. Regia di Eleonora Pozzi.



