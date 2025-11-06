RTV “Il Colibrì”, Morgan: una vita tra arte ed eccessi Quarta puntata della trasmissione di Giovanni Terzi e Simona Ventura in onda questa sera alle 21.00 su San Marino RTV

“Il Colibrì”, Morgan: una vita tra arte ed eccessi.

“Il Colibrì, spazio di libertà”, la nuova produzione di San Marino RTV in 10 puntate, condotta da Giovanni Terzi e firmata con Simona Ventura, torna questa sera alle ore 21.00 sul canale 550, con la quarta puntata. Ricco parterre di ospiti.

A dar fuoco alle micce, il musicista e cantautore Marco Castoldi in arte Morgan, il quale - parlando del padre suicida, quando aveva 15 anni – ricorda: “Quando un padre si ammazza, il figlio ha l’obbligo di crescere e diventare un genio”. Nella sfera delle vicende private, a proposito del procedimento legale con Angelica Schiatti, l’artista non la manda a dire: “Il tribunale mi ha chiesto di pagarle 100mila euro, che ho dato, ma lei ne chiedeva di più e la causa va avanti”. E ancora, sulla ex fidanzata: “Io non ho offeso nessuno, ogni mio messaggio era un fatto poetico”.

Con Annamaria Bernardini de Pace, riflessioni sulle chat femministe: “Queste non sono femministe ma femminastre. Una femminista era Oriana Fallaci”. A tutto campo anche il giornalista Dino Giarrusso, ex “Iena”: “Non ho ancora capito cosa volessero da me queste persone; so che sono in compagnia anche di Sergio Mattarella. Persone che ne vogliono “eliminare” altre, non stanno bene. Sto valutando se ci siano le basi per una denuncia per calunnia”.

Il programma “Il Colibrì – spazio di libertà” è di Giovanni Terzi, Simona Ventura, Francesco Mazza, Danila Lostumbo.

In redazione Claudia Ruggeri, Martina Trujillo.

Direttore di produzione Matteo Bravi.

Regia di Eleonora Pozzi.

