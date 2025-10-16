"Il Colibrì - spazio di libertà", al via stasera alle 21 il nuovo programma di Giovanni Terzi e Simona Ventura

L'intervista a Giovanni Terzi

San Marino RTV prosegue con determinazione la “rivoluzione” impressa dal Direttore Generale Roberto Sergio, che in meno di un anno ha già portato alla creazione del canale unico 550, al nuovo logo e a un palinsesto profondamente rinnovato nei contenuti e nella visione contemporanea. Dopo il successo dell’evento speciale “RTV – Oltre i Confini”, andato in onda lunedì 6 ottobre con una maratona televisiva di dieci ore in diretta, l’emittente di Stato della Repubblica di San Marino inaugura ufficialmente la nuova stagione televisiva 2025, confermando la propria vocazione internazionale ed il ruolo di presidio culturale, sociale e informativo al servizio della comunità e del territorio.

All’interno di questo percorso di rinnovamento si inserisce anche “Il Colibrì, spazio di libertà”, il nuovo programma di San Marino RTV in 10 puntate condotto da Giovanni Terzi e firmato con Simona Ventura, in onda da stasera (giovedì 16 ottobre) alle ore 21.00 sul canale 550. “Il Colibrì – spazio di libertà” è un talk show con ospiti di primo piano, dalla politica allo spettacolo, che unisce la tradizione dell’intervista televisiva all’innovazione dell’intelligenza artificiale e della musica live.

Nella prima parte della puntata l’ospite è Piero Marrazzo, giornalista ed ex presidente della Regione Lazio. Nella seconda parte, per parlare dei rischi della medicina estetica ci saranno Cristina Guidetti, l’ex modella rimasta gravemente sfigurata in seguito ad un intervento ed il noto infettivologo Matteo Bassetti.

Il filo narrativo è scandito dagli interventi musicali di Saturnino e dai dialoghi con l’Intelligenza Artificiale, che diventa un “co-conduttore invisibile”, ironico e sorprendente. Una voce, come Scarlett Johanson nel film “HER”, capace di offrire un punto di vista inedito e imprevedibile sulla realtà. In chiusura di ogni puntata Giovanni Terzi leggerà un testo sulla libertà, tratto da grandi capolavori, trasformando il talk in una riflessione corale e universale.

Il simbolo del progetto, che dà il titolo alla trasmissione è la scultura luminosa a led “Il Colibrì”, realizzata in esclusiva dall’artista Marco Lodola e presente nello studio.

“Ci aspettiamo libertà, libertà nel parlare, nell'esprimersi e libertà nell'ascoltare, perché oggi quello che manca, secondo me, è l'ascolto profondo delle persone che ci raccontano le loro storie – commenta Giovanni Terzi, giornalista e conduttore -. È tutto velocissimo, è tutto attraverso un tweet, un X, una immagine, ma nulla è calato nella profondità, quindi daremo notizie sì, ma approfondite e sapendo ascoltare”.

Il programma è di Giovanni Terzi, Simona Ventura, Francesco Mazza, Danila Lostumbo. In redazione Claudia Ruggeri, Martina Trujillo. Direttore di produzione Matteo Bravi. Regia di Eleonora Pozzi.







