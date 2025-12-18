QUESTA SERA ORE 21 “Il Colibrì – Spazio di libertà” sul fenomeno delle tifoserie di calcio Klaus Davi: “La politica connivente con le curve" Nuova puntata della trasmissione di Giovanni Terzi e Simona Ventura in onda questa sera alle 21.00 su San Marino RTV. Ospiti: Klaus Davi, Federico Ruffo, Ranieri Rossi, Paolo Pirani

"Il Colibrì – Spazio di Libertà", in onda alle ore 21.00 su San Marino RTV – canale 550 -, chiude il primo ciclo di dieci puntate con un doppio approfondimento sulla cronaca. Apre la decima puntata, il focus sulle tifoserie come covi di criminalità, “la deformazione più atroce dello sport” e il sostegno a chi si spende in prima linea “per debellare il marcio” nello sport. Giovanni Terzi incontra il giornalista Klaus Davi, autore di inchieste sugli ultras di Milan e Inter e le influenze delle mafie nelle curve: gli omicidi, le aggressioni, il controllo del business, il ruolo dei Club e le presunte connessioni con la politica.

“Una mafia algoritmica, la ‘Ndrangheta, chiusa, con dinamiche familiari molto tribali che ho tentato di smitizzare conoscendo proprio le famiglie implicate e frequentando i luoghi di ritrovo delle tifoserie” – afferma Davi. Parlando, poi, di Milano: “Una città che rimuove, tende ad autoassolversi e c’è un’omertà pazzesca”. Davi descrive con dovizia di particolari la parabola criminale dei due capi ultrà Andrea Beretta, leader della Curva Nord interista e Luca Lucci, capo indiscusso della Curva Sud milanista, oggi entrambi in carcere, ma per anni assi portanti degli equilibri del tifo organizzato. Il primo, interessato più ai soldi e al potere che al calcio giocato, è stato il mandante dell’omicidio di Vittorio Boiocchi, poi l’esecutore materiale dell’uccisione dello ‘ndranghetista Antonio Bellocco; il secondo, narcotrafficante considerato “una mente pensante”, teneva rapporti con l’Ndrangheta di Platì.

Il tifo subordinato al business. Alla domanda di Terzi, “se le tifoserie siano funzionali alla politica”, Klaus Davi risponde: “Portano voti alla politica, che allora si contende il sostegno di questi settori. Consenso, soldi, gestione del territorio: fa comodo a tutti”. Oggi cos’è cambiato? “Culturalmente non è cambiato nulla – osserva Davi – i condizionamenti sono calati ma ci sono ancora”. Sul giro d’affari nel calcio e su quanto ci lucrino le tifoserie, incisivo l’intervento in puntata del giornalista Federico Ruffo. “Il racket dei biglietti, dei parcheggi, delle bancarelle rende almeno 2 milioni all’anno. Il calcio ha smesso di essere un gioco”.

Seconda parte di trasmissione dedicata al punto di svolta nel caso di David Rossi, l’ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi, morto la sera del 6 marzo 2013, dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Palazzo Salimbeni, a Siena. Fu archiviato come suicidio. Ricostruzione che la famiglia ha sempre rigettato. Ora, dopo quasi 13 anni, una nuova perizia dei carabinieri del RIS ribalta tutto. Per la prima volta una ricostruzione tecnica delle prove di caduta sostiene in modo esplicito che Rossi possa essere stato ucciso. “Troppe le lesioni sul corpo non compatibili con una caduta accidentale”. “Dopo due archiviazioni, noi cerchiamo un’altra verità” – sottolinea, Ranieri Rossi, il fratello di David, con riferimento alle evidenze che sembrano confutare le tesi portate avanti dalla magistratura. “La chiave di svolta, poi, è sempre stata l’orologio, non poteva staccarsi da solo” – dichiara Paolo Pirani, avvocato di Ranieri Rossi – era lì, ma c’è stata la volontà di non vedere. In un omicidio ciò che è più evidente molto spesso viene sottovalutato – aggiunge Pirani – resta comunque grave da parte della Procura non aver mai ascoltato le parti offese in questa vicenda”.

“Sarà riaperto il fascicolo?” – chiede Giovanni Terzi al legale che risponde: “Il primo passo, ora, dovrebbe farlo la Procura. Deve aprire il fascicolo per l’omicidio di David Rossi, ovviamente contro ignoti. Dal mio punto di vista c’è un obbligo, noi solleciteremo con una istanza”.

