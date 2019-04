Il Collegio Garante invita il Consiglio ad istituire il "Giudice dei Giudici"

Con sentenza emessa lo scorso 15 aprile il Collegio dei Garanti ha invitato il Consiglio Grande e Generale a legiferare, per istituire un giudice speciale che abbia competenza sulle controversie giudiziarie tra i giudici entro sei mesi. Nel frattempo è stata disposta la sospensione, sempre di sei mesi, dei procedimenti riuniti in cui, effettivamente, sia la parte lesa, sia l'accusato, sono magistrati, colleghi di lavoro del Commissario della Legge giudicante.

Qualora il potere legislativo, non legiferasse in materia, entro i termini indicati, il Collegio Garante si riserva la facoltà di decidere dettando provvisoriamente la norma mancante, nell'udienza già fissata per il prossimo 28 ottobre.