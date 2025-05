Il Collettivo San Marino per la Palestina scrive alle istituzioni: “Serve una presa di posizione netta contro il genocidio”

A poco più di una settimana dal dibattito in Consiglio Grande e Generale, in cui è stata espressa all’unanimità la volontà di riconoscere lo Stato di Palestina entro il 2025, il Collettivo San Marino per la Palestina ha inviato una lunga e articolata lettera alle massime istituzioni del Paese, indirizzata ai Capitani Reggenti, al Congresso di Stato e al Consiglio Grande e Generale, sollecitando una presa di posizione politica più decisa.

Nel testo il Collettivo richiama l’attenzione sul contesto storico e ideologico che, a loro avviso, alimenta le gravi violazioni dei diritti umani in Palestina. I termini sionismo, colonialismo di insediamento e apartheid vengono posti al centro della riflessione, con l’intento dichiarato di “rompere il silenzio e chiarire il linguaggio”.

Pur esprimendo apprezzamento per il percorso istituzionale in corso, gli attivisti chiedono misure più concrete e urgenti, tra cui:

piena collaborazione con la Corte Penale Internazionale e con la Corte Internazionale di Giustizia ;

e con la ; promozione di un cessate il fuoco immediato e dell’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza;

e dell’ingresso degli a Gaza; embargo sulla vendita di armi a Israele;

sulla vendita di armi a Israele; sanzioni economiche analoghe a quelle imposte alla Russia;

analoghe a quelle imposte alla Russia; chiusura dei rapporti diplomatici con Israele.

Il Collettivo interroga inoltre il governo sulla possibile richiesta dell’ambasciatore israeliano di essere audito dalla Commissione Esteri, chiedendo trasparenza e fermezza nella gestione della questione.

“San Marino è uno Stato sovrano – scrivono gli attivisti – la cui storia non è segnata dal colonialismo. Questo ci rende liberi di portare avanti i nostri valori democratici e di sostegno all’autodeterminazione dei popoli”. Un appello, quello del Collettivo, che punta a rafforzare il ruolo attivo della Repubblica nel quadro del diritto internazionale.