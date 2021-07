Il Comandante della Polizia Civile Werter Selva in visita presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco

Il Comandante del Corpo della Polizia Civile Werter Selva ha incontrato a Roma, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Fabio Dattilo e Guido Parisi, Direttore Centrale per l’emergenza il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo. "L’auspicio è quello di continuare a coltivare la buona collaborazione e cooperazione in essere fra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed il Corpo di Polizia Civile negli ambiti operativi della Sezione Antincendio ed individuare nuove forme di aggiornamento e formazione per il personale sammarinese della Sezione Antincendio", ha scritto la Polizia Civile in una nota. Durante la visita presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, il Comandante Selva ha altresì preso visione dell’organizzazione del Dipartimento e del sistema di gestione del soccorso dei VVF a livello generale.