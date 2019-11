Il Comitato lancia S.O.S per i gravi disservizi all'utenza

L'allarme è stato lanciato dal Comitato Pro-Poste, che prosegue la raccolta firme a sostegno del progetto di legge di iniziativa popolare che chiede l'abrogazione della legge che istituisce le Poste Spa.

In una nota prende atto della risposta della Direzione e del Consiglio di Amministrazione di Poste SpA; li ringrazia per aver riconosciuto che il personale delle poste svolge il proprio lavoro con “connotati di qualità ed efficienza”, ma le difficoltà per i dipendenti restano, soprattutto alla luce - ci tiene a sottolineare - che questo avviene "nonostante le difficoltà create ai lavoratori per la riduzione del personale esagerata, tranne che in Direzione, dove il personale è numericamente lievitato".

Il comitato lamenta zone postali rimaste scoperte, riduzione dell’orario di apertura di molti uffici, insomma "una serie di disservizi senza precedenti per tutta l’utenza", non imputabili ad interventi per "mere ragioni di economicità", come affermato dai vertici aziendali. Puntando il dito sul metodo di confronto: "prima si fa il piano aziendale e poi si indica il personale necessario a realizzarlo".

In pratica si è disatteso il punto principale che portò alla sospensione della mobilitazione del personale, ragion per cui continua la raccolta firma della proposta di legge abrogativa, finora circa mille le sottoscrizioni.