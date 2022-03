UNITI NELL'AZIONE Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play aderisce alla Giornata per l'eliminazione della discriminazione razziale

“Il razzismo continua ad avvelenare le istituzioni, le strutture sociali e la vita quotidiana in ogni società. Continua ad essere un fattore di persistente disuguaglianza. Nessun Paese è immune all’intolleranza, né all’odio”. Così dal Palazzo di Vetro, a New York, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, quest'anno a tema “Voci per l’azione contro il razzismo”. Un invito a restare uniti, a proseguire insieme verso l’uguaglianza, la giustizia e la dignità per tutti, anche in tempo di guerra e pandemia. Input che ottiene ampia eco anche sul Titano. Aderisce alla Giornata, il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play, sottolineando che “il razzismo a volte è fatto anche di silenzi, sguardi eloquenti che non riescono a nascondere un giudizio discriminatorio; le parole poi – aggiunge il Comitato - rinforzano concetti che sono quanto di più basso l’umanità possa esprimere e quindi occorre sottolineare la necessità e la condivisione di un maggiore impegno per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale”.

