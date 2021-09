IVG Il Comitato "Uno di Noi" interviene sui manifesti: "Per noi ogni vita è preziosa, unica ed irripetibile"

Il Comitato "Uno di Noi" interviene sui manifesti: "Per noi ogni vita è preziosa, unica ed irripetibile".

Il primo manifesto proposto dal Comitato Uno di Noi per la campagna referendaria riguardante l’introduzione dell’aborto a San Marino ha creato scalpore. Il comitato risponde in una nota invitando a una profonda riflessione sul quesito referendario. "Noi siamo contrari - sottolineano - a differenziare gli esseri umani. Per noi ogni vita è preziosa, unica ed irripetibile".

L’immagine scelta, spiegano, non è una offesa ma una difesa, non è un affronto ma un sincero confronto, non è esclusione ma il desiderio di una piena accettazione di chi qualcuno considera “un’anomalia”, in grado di giustificare anche l’aborto tardivo.

"Riteniamo - aggiungono - di aver spiegato perché il manifesto che in alcuni ha creato sdegno debba essere invece letto come segno di condivisione, come un atto di amore e di accettazione incondizionata di ogni vita, che rappresenta un bene per tutti noi e dunque per la nostra Repubblica". "Siamo disponibili - concludono - ad incontrare e dialogare con quanti, e ne siamo profondamente rammaricati, si sono sentiti offesi rispetto al messaggio comunicativo utilizzato. Di cui confidiamo di aver chiarito le finalità".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: