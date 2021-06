Il comitato "Uno di Noi" si presenta, Marina Corsi: "Importante la tutela della donna, affinché non si senta sola"

Si è presentato formalmente alla stampa il comitato contrario al referendum propositivo per l'aborto, denominato Uno di Noi proprio per sottolineare quanto l'argomenti tocchi chiunque. Nodo centrale, tra i tanti argomenti trattati, il quesito referendario che, secondo gli esponenti del comitato, introdurrebbe a San Marino il diritto assoluto di abortire, consentendo tra le altre cose di poterlo fare – cosa impossibile in altre legislazioni- anche al termine della gravidanza. In conferenza stampa due testimonianze di vita per fare comprendere come sia possibile aiutare una donna ad affrontare una gravidanza difficile.

Nel video l'intervista a Marina Corsi, comitato Uno di Noi