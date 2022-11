Il Comites incontra Demos: al centro la legge sulla cittadinanza e i diritti per i soggiornanti

Il Comites incontra la forza politica Demos. Al centro una serie di questioni importanti per gli italiani che vivono sul Titano. Si è discusso soprattutto di legge sulla cittadinanza: una battaglia che da tempo il Comites porta avanti. Obiettivo: eliminare la rinuncia per i naturalizzati, con un appello alla politica affinché il tema arrivi in Consiglio. Da Demos disponibilità ad appoggiare le istanze dell'associazione. Altre questioni trattate: la mancanza di tutele sanitarie, rimarca il Comites, ai soggiornanti in Repubblica, così come l'impossibilità per gli studenti soggiornanti di avere il rimborso dei libri scolastici. Dal comitato, poi, un'esortazione ad aprirsi sui soggiorni e sulle residenze, con ricadute positive, spiegano, dalla maggiore contribuzione che abitanti da fuori confine porterebbero, vivendo in territorio.