Il Comites incontra Sinistra Italiana: focus su frontalieri e difesa dell'equità

Sottolineata la necessità di adeguare i redditi al costo della vita e di garantire il pieno riconoscimento dei diritti previdenziali

30 gen 2026
Il Comites incontra Sinistra Italiana: focus su frontalieri e difesa dell'equità

Il Comites San Marino ha ospitato una delegazione di Sinistra Italiana, composta dal Segretario Regionale Emilia - Romagna Fortunato Stramandinoli, dal Segretario Provinciale di Rimini Paolo Rossi e dall’Assessora al Lavoro del Comune di Rimini Francesca Mattei, per un confronto dedicato prettamente alla tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione. Ad accoglierli il Presidente Alessandro Amadei. Presenti anche Milena Pierri e Gian Luigi Macina di Rete ed una delegazione di ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE della Provincia di Rimini e San Marino. 

Al centro dell’incontro, i diritti dei lavoratori frontalieri, dei pensionati e dei cittadini italiani residenti all’estero. I rappresentanti politici hanno ribadito l’impegno del partito nella difesa dell’equità sociale e nella lotta alle disuguaglianze. È stata sottolineata la necessità di adeguare i redditi al costo della vita e di garantire il pieno riconoscimento dei diritti previdenziali. Il dialogo è stato definito un momento di ascolto e condivisione tra istituzioni e forze politiche. 




