Il Comites pone l'attenzione sulla situazione degli infermieri.

Comites San Marino incontra il capogruppo al Senato di Italia Viva, Laura Garavina e porta alla sua attenzione la causa degli infermieri sammarinesi o italiani residenti sul Titano.

In particolare, si è parlato dell'impossibilità per loro di lavorare, specializzarsi, partecipare a concorsi pubblici. L’iscrizione all’Albo – segnala il Comites - in Italia, è requisito indispensabile per svolgere, sia nel pubblico che nel privato, la professione di infermiere. San Marino, dal canto suo, non prevede un albo professionale degli infermieri, di conseguenza risulta loro preclusa la possibilità di lavorare in Italia”. La stessa Garavina si è detta preoccupata del fatto che il problema stia interessando anche tanti infermieri cittadini italiani residenti sul Titano che svolgono la professione presso l’Istituto di Sicurezza Sociale.

Da qui la necessità che il Governo Italiano si attivi quanto prima per siglare con San Marino uno specifico accordo in materia.



