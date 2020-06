RIFORMA GIUNTE DI CASTELLO Il Comites rilancia alcune richieste contenute nel proprio progetto di legge in materia

Dopo la recente discussione, in prima lettura, del progetto di legge elaborato dai Capitani di Castello, il Comites San Marino rilancia alcuni contenuti del proprio Pdl in materia, depositato ormai tre anni e mezzo fa. Nello specifico, si guarda alla richiesta di introduzione del diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative a favore dei cittadini stranieri, residenti in Repubblica da almeno 5 anni. Un aspetto, questo, che dal progetto di legge approdato in Aula consiliare per la prima lettura non viene contemplato e che il Vice Presidente Comites Alessandro Amadei chiede invece ai Consiglieri di prendere in considerazione.

Si inseriscono in questo ragionamento anche le raccomandazioni dell’ECRI (Commissione Europea contro il razzismo e l’intolleranza), su cui il Comites si concentra per sollecitare l'affermazione dei principi di equità ed integrazione tra cittadini.

Guarda l'intervista ad Alessandro Amadei, Vice Presidente Comites San Marino.





