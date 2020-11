Il Comites San Marino si rivolge all'Italia e lancia una petizione

Nel video l'intervista ad Alessandro Amadei, Vice Presidente Comites San Marino

La cittadinanza: di certo uno dei temi più ricorrenti nell'azione portata avanti dal Comites San Marino. Questa volta si chiede allo Stato italiano di intervenire rapidamente per riformare la legge in materia introducendo da un lato il divieto di rinuncia e dall'altro il riacquisto della cittadinanza di origine da parte di chi in precedenza la possedeva e che l'ha persa per ottenere quella per naturalizzazione, proprio per effetto delle leggi vigenti nel paese di residenza.





Sul sito www.sanmarinocomites.org è già possibile scaricare i moduli della petizione da sottoscrivere. L'auspicio è di una massiccia partecipazione. Per il Presidente Comites Diego Renzi, il prosieguo di una battaglia iniziata da almeno 10 anni, “già prima di far parte del comitato – spiega – per affermare che anche le donne trasmettessero la cittadinanza”.

Nel video l'intervista ad Alessandro Amadei, Vice Presidente Comites San Marino.