NOVITÀ “Il Condominio: verso il futuro”. Al centro del congresso il progetto di legge in materia e problema affitti

Un'occasione per analizzare e far conoscere la proposta di legge “Il Condominio degli edifici”, prossima alla presentazione, condividendo esperienze e conoscenze di professionisti ed esperti del settore. Da qui la sinergia con l'Italia dunque, perché con la nuova norma in 43 articoli ci saranno novità su diversi fronti: dalla regolamentazione dei condomini all'efficientamento energetico, in un percorso che porta a smarcarsi dalle leggi italiane. "Questa collaborazione deve continuare - spiega Francesco Burrelli, presidente nazionale Anaci - perché il percorso formativo che stiamo facendo è diretto anche ai giovani amministratori e riguarda tutto il funzionamento dell'ambiente condominio". Durante l'incontro si è parlato anche delle criticità relative ad affitti e acquisto di case a San Marino: "Una soluzione potrebbe essere creare un'associazione dei proprietari degli immobili", propone Andrea Gregnanin Vincenti, presidente Asac.

Nel video le interviste a Francesco Burrelli, presidente nazionale Anaci, e Andrea Gregnanin Vincenti, presidente Asac

