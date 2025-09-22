Il Congresso approva il protocollo anti bullismo: ecco cosa prevede

Nel video l'intervista a Teodoro Lonfernini (Segretario all'Istruzione)

Come diversi Paesi nel mondo, anche San Marino ora ha un nuovo protocollo per la Prevenzione e il Contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo. Approvato dal Congresso di Stato, rappresenta un passo decisivo per garantire ambienti scolastici più sicuri e inclusivi. Il documento fornisce strumenti chiari e rivolti a insegnanti ed educatori per riconoscere e gestire in modo tempestivo episodi di bullismo, con linee guida operative capaci di distinguere i diversi livelli di gravità.

"È un atto di responsabilità - spiega Teodoro Lonfernini, segretario all'Istruzione - che abbiamo nei confronti delle nostre giovani generazioni. È uno strumento a disposizione del nostro personale docente che consente di vigilare in maniera più diretta. La segnalazione sarà certamente uno di quegli aspetti grazie a cui si potrà intervenire tempestivamente rispetto a quello che è un disagio che si muove. A San Marino, essendo una realtà piccola, gestire questo fenomeno è chiaro che potrebbe risultare più semplificato. Questo non significa che quello che si muove, che si cela dietro tanti fenomeni, non sia altrettanto complesso. Ecco perché avere uno strumento a disposizione risulta essere fondamentale".

Nato dal lavoro congiunto di scuole, psicologi ed esperti, il protocollo affronta sia le forme tradizionali sia quelle digitali, il così detto cyberbullismo, senza dimenticare la tutela della privacy. La prevenzione nasce da educazione e ascolto, rafforzando il ruolo della comunità scolastica. San Marino si dota così di uno strumento concreto per costruire una cultura di responsabilità e legalità, a tutela dei giovani e del loro benessere quotidiano.

Nel video l'intervista a Teodoro Lonfernini (Segretario all'Istruzione)







