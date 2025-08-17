Il Congresso di Stato esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Pippo Baudo

Il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, tramite la Segreteria di Stato per il Turismo e l’Informazione, esprime in una nota profondo cordoglio per la scomparsa di Pippo Baudo, architetto del piccolo schermo e figura simbolo della televisione italiana.

La sua morte, si legge nel comunicato segna la fine di un'epoca, che ha plasmato il costume e la cultura di intere generazioni. Il maestro della televisione, come è stato universalmente riconosciuto, ha saputo incarnare il ruolo di conduttore con una professionalità, una sensibilità e una visione che andavano ben oltre il semplice intrattenimento. La sua capacità di scoprire e lanciare nuovi talenti, unita a un profondo rispetto per il pubblico, lo ha reso un punto di riferimento insostituibile. Il suo legame con San Marino è sempre stato sincero e profondo, culminato nella sua partecipazione alla produzione televisiva "Una Serata sul Titano" per la San Marino Rtv, un evento che ha ribadito la sua stima per la nostra Repubblica e per il suo sistema radiotelevisivo.

"La notizia della scomparsa di Pippo Baudo mi addolora profondamente - il commento del Segretario di Stato Federico Pedini Amati -. Con la sua intuizione e il suo carisma, ha saputo costruire una televisione che univa e raccontava l'Italia, includendo anche la nostra Repubblica. Il suo amore per il nostro Paese era ricambiato da tutti i sammarinesi, che lo consideravano un amico. Il suo lascito culturale e professionale è immenso e continuerà a ispirare chiunque voglia fare della televisione non un semplice mezzo, ma uno strumento per l'arte e per il popolo".

La Repubblica di San Marino si stringe al dolore dei familiari e del mondo dello spettacolo italiano, ricordando con gratitudine un uomo che ha saputo scrivere pagine memorabili nella storia della comunicazione e che ha onorato la nostra terra con la sua presenza e il suo talento.









