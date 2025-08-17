IL LUTTO Il Congresso di Stato esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Pippo Baudo "Con la sua intuizione e il suo carisma, ha saputo costruire una televisione che univa e raccontava l'Italia, includendo anche la nostra Repubblica", il commento del Segretario di Stato Federico Pedini Amati

Il Congresso di Stato esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Pippo Baudo.

Il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, tramite la Segreteria di Stato per il Turismo e l’Informazione, esprime in una nota profondo cordoglio per la scomparsa di Pippo Baudo, architetto del piccolo schermo e figura simbolo della televisione italiana.

La sua morte, si legge nel comunicato segna la fine di un'epoca, che ha plasmato il costume e la cultura di intere generazioni. Il maestro della televisione, come è stato universalmente riconosciuto, ha saputo incarnare il ruolo di conduttore con una professionalità, una sensibilità e una visione che andavano ben oltre il semplice intrattenimento. La sua capacità di scoprire e lanciare nuovi talenti, unita a un profondo rispetto per il pubblico, lo ha reso un punto di riferimento insostituibile. Il suo legame con San Marino è sempre stato sincero e profondo, culminato nella sua partecipazione alla produzione televisiva "Una Serata sul Titano" per la San Marino Rtv, un evento che ha ribadito la sua stima per la nostra Repubblica e per il suo sistema radiotelevisivo.

"La notizia della scomparsa di Pippo Baudo mi addolora profondamente - il commento del Segretario di Stato Federico Pedini Amati -. Con la sua intuizione e il suo carisma, ha saputo costruire una televisione che univa e raccontava l'Italia, includendo anche la nostra Repubblica. Il suo amore per il nostro Paese era ricambiato da tutti i sammarinesi, che lo consideravano un amico. Il suo lascito culturale e professionale è immenso e continuerà a ispirare chiunque voglia fare della televisione non un semplice mezzo, ma uno strumento per l'arte e per il popolo".

La Repubblica di San Marino si stringe al dolore dei familiari e del mondo dello spettacolo italiano, ricordando con gratitudine un uomo che ha saputo scrivere pagine memorabili nella storia della comunicazione e che ha onorato la nostra terra con la sua presenza e il suo talento.



