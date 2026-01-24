Il CONS sottolinea l'impegno di San Marino Rtv. Roberto Sergio: "Raccontiamo emozioni vere e valori autentici"

Un ringraziamento speciale per il servizio costante, professionale e di alto valore svolto a sostegno del movimento sportivo nazionale. È il riconoscimento che il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese ha assegnato a San Marino Rtv durante la serata di gala dei San Marino Sport Awards, gli "oscar" dello sport del Titano, per celebrare i 40 anni di narrazione al fianco delle federazioni e degli atleti sammarinesi. Nei ringraziamenti che hanno accompagnato il riconoscimento, il Cons ringrazia l'emittente di stato "per il servizio costante professionale di alto valore svolto a sostegno del Movimento Sportivo Nazionale. RTV ha dimostrato che negli anni una collaborazione sempre puntuale e concreta, accompagnando il comitato olimpico le federazioni in tutte le principali manifestazioni sportive, garantendo visibilità, qualità dell'informazione e una narrazione sempre attenta ai valori dello sport".

A ritirare virtualmente il premio è intervenuto in collegamento video il Direttore Generale, Roberto Sergio, impossibilitato a presenziare per una sindrome influenzale. "Ci tenevo veramente molto ad esserci - ha detto - perché questo è un appuntamento importante che celebra non solo i risultati, ma i valori autentici dello sport: ci sono impegno, lealtà, rispetto, senso di comunità".

Nel suo intervento, Roberto Sergio ha sottolineato la qualità degli atleti del Titano, paragonando l'esperienza a quella vissuta in grandi contesti come la Rai: "San Marino ha degli sportivi di grande qualità e con risultati importanti", ha osservato, pur riconoscendo il bacino d'utenza numericamente inferiore rispetto ad altri Paesi. Il Direttore ha infine rinnovato la promessa di una copertura mediatica sempre più capillare, forte anche della nuova configurazione dell'emittente sulle piattaforme italiane con il canale unico 550: "L'impegno che io prendo questa sera è che San Marino Rtv sarà sempre più vicina, sempre più presente e sempre di più racconterà lo sport".









