COVID-19 Il Consiglio d'Europa apre pagina web dedicata alla consultazione dei documenti emanati dai comitati nazionali di bioetica. San Marino c'è

Il Consiglio d'Europa centra l'obiettivo: quello di garantire l'accesso gratuito e universale ai documenti in materia di bioetica emanati dai singoli Stati, con l'apertura di una pagina web https://www.coe.int/en/web/bioethics/covid-19 dedicata alla pandemia da Covid -19, pagina in continuo aggiornamento.

Nella sezione delle fonti selezionate dai vari Paesi membri, è stato già pubblicato il parere sulla disabilità elaborato dal Comitato Sammarinese di Bioetica e il link alla pagina dell'Authority Sanitaria in cui poter consultare tutti gli atti normativi varati in Repubblica dall'inizio dell'emergenza sanitaria ad oggi.

“Il numero crescente di pazienti gravemente malati solleva importanti sfide etiche – sottolinea l'organismo di Strasburgo - che i professionisti e le autorità competenti devono affrontare. Vanno prese decisioni difficili che è essenziale soddisfino il requisito fondamentale del rispetto della dignità umana e che i diritti umani siano rispettati per garantire che tali situazioni non aumentino le vulnerabilità esistenti e non comportino discriminazioni nell'accesso all'assistenza sanitaria”.

In evidenza sulla homepage del sito CoE lo statement del DH-Bio, il comitato di bioetica del Consiglio d'Europa di cui fa parte anche la delegazione di San Marino. Comitato con il compito di difendere i dettami della Convenzione di Oviedo, l'unico strumento giuridicamente vincolante a livello internazionale che affronta i diritti umani nel campo della biologia e della medicina. Una presa di posizione a carattere generale, quella del DH-Bio, e che richiama in questo caso proprio i principi di giustizia, di equità di allocazione delle risorse, di diritto alla salute, ora applicabili alla pandemia da Covid-19.



