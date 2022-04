CONVEGNO INTERNAZIONALE Il Consiglio d'Europa presenta a Roma la nuova Strategia per diritti dell'infanzia: "Ora c'è urgenza a causa della guerra" All'evento ha collaborato la sammarinese Sylvie Bollini: "Priorità definite proprio insieme ai giovani"

A Roma l'attuale Presidenza italiana del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa presenta la Strategia 2022-2027 per tutelare i diritti dei bambini: inevitabile il riferimento alla guerra, e alle atrocità che stanno subendo proprio i minori. Particolarmente accorato, a tal proposito, il messaggio fatto avere da Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino, commentato dalla ministra Bonetti. Per i prossimi sei anni il Consiglio d'Europa avrà come nuovo faro, nella tutela dei diritti dell'infanzia, quella che sarà chiamata “Strategia di Roma”, con precise priorità. Obiettivi pienamente condivisi anche dal presidente Mario Draghi, che ha fatto avere un suo messaggio, proprio mentre il suo governo è impegnato in una trattativa internazionale complessa. Un evento internazionale cui ha collaborato la sammarinese Sylvie Bollini, grazie al ruolo ricoperto nella Divisione diritti dell'infanzia del Consiglio d'Europa.

Nel video le interviste a Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia; Benedetto Della Vedova, Sottosegretario di Stato ministero Esteri e Cooperazione Internazionale; Sylvie Bollini; Programme Advisor Consiglio d'Europa

