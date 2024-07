Il Consiglio d’Europa valuta i progressi nella lotta alla corruzione a San Marino

Il Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d’Europa (GRECO) ha pubblicato un nuovo rapporto che valuta i progressi di San Marino nell’attuazione delle raccomandazioni formulate al Paese nel Quarto Rapporto di Valutazione del GRECO, del 2019, sulla prevenzione della corruzione nei confronti di membri del parlamento, giudici e pubblici ministeri. San Marino ha attuato o trattato in modo soddisfacente dieci delle quattordici raccomandazioni contenute nel Quarto Rapporto di Valutazione. Il Titano doveva dimostrare di aver risolto le lacune rispetto a 4 raccomandazioni ricevute nel settembre del 2020, che già due anni fa il GRECO aveva valutato parzialmente o per nulla attuate.

Per quanto riguarda i parlamentari, l'organo del Consiglio d'Europa ritiene positivo che sia stato costituito il comitato consultivo e che abbia iniziato a fornire pareri su situazioni di conflitto di interessi, ma si è ancora in attesa che emetta linee guida sull'interpretazione e l'applicazione delle norme etiche e di integrità per i parlamentari. Strasburgo evidenzia infatti che "la supervisione e l'applicazione effettiva delle regole di integrità, compresa l'introduzione di sanzioni, devono ancora essere realizzate".

Per quanto riguarda i magistrati, rimane in sospeso una sola raccomandazione, che richiede una maggiore formazione sull'etica e l'integrità dei togati al momento dell'inserimento e a intervalli regolari.

