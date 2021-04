Il coraggio di guardare negli occhi il proprio dolore: in libreria "La lista delle cose semplici"

Nel video l'intervista a Lucia Renati, giornalista e scrittrice

Edito da Sperling &Kupfer, è uscito il romando d'esordio della giornalista riminese Lucia Renati, la “La lista delle cose semplici”. Come prosegue la vita delle persone finite sul giornale dopo un episodio di cronaca? Anche per questo Camilla diventa giornalista. Una quotidianità la sua, in bilico tra il conforto e l'accontentarsi, che si interrompe quando nella casa dei genitori, ritrova una lista che aveva scritto vent'anni prima con la gemella. E scopre così che la prima persona che deve imparare ad ascoltare è sé stessa bambina, abbandonata in una infanzia interrotta dove era impossibile ricostruire la quotidianità familiare dopo quel lutto, dopo quel trafiletto di cronaca sul giornale. E che non c'è una scorciatoia che possa ingannare il dolore.









Il romanzo d'esordio di Lucia Renati, giornalista riminese d'adozione, parla di vita scavando nel dolore della perdita delle due sorelle. Troppo grande per trovare un posto. Il racconto di una vita e della paura che accomuna tutti gli ex bambini che diventano grandi: “essere liberi di essere felici, di andare incontro ai sogni, di dire la verità e di ascoltarla”.

