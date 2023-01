L'ADDIO A PAPA BENEDETTO Il cordoglio dei Capitani Reggenti espresso a Papa Francesco, che incontreranno il 20 marzo

I Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, hanno partecipato ai funerali del Papa Emerito, Benedetto XVI, in una Piazza San Pietro gremita di fedeli, riporta una nota della Segreteria Esteri. Al pari di altri Capi di Stato e alti dignitari, hanno preso posto sul Sagrato della Basilica di San Pietro per seguire le Esequie funebri celebrate, per la prima volta nella storia della Chiesa, da un altro Papa. Prima dell’inizio della celebrazione, la Reggenza ha avuto l’opportunità di salutare Papa Francesco all’interno della Basilica rinnovando il personale cordoglio per la scomparsa del Papa Emerito e richiamando la sua Visita Pastorale sul Titano.

Ad accompagnare le Loro Eccellenze l’Ambasciatore presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini e il Consigliere Filippo Tamagnini che, il 19 giugno 2011, insieme a S.E. Berti, ed entrambi nelle vesti di Capi di Stato, accolsero a San Marino Papa Benedetto XVI, nella sua storica Visita pastorale alle Istituzioni sammarinesi e alla Diocesi.

La Delegazione sammarinese, insieme ai Capi di Stato e Autorità estere presenti, ha avuto l‘opportunità di condividere il proprio cordoglio e testimoniare il profondo rispetto per lo straordinario Pontefice. Si dà atto, in questa fase, dell’ulteriore rafforzamento del rapporto speciale ed esclusivo, che lega San Marino alla Santa Sede.

